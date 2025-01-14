Yine Konya’ya attı

Jose Mourinho'nun prenslerinden biri haline gelen Mert Müldür, Konyaspor maçına da 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 14'üncü dakikasında kornerden gelen topa şık bir kafa vuruşu yaparak skora dengeyi getirdi. Bu Mert Müldür'ün Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk golü, toplamda ise ikinci golü oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü de geçen sezon 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında atmıştı. Mert Müldür'ün toplamda ise yedi asisti bulunuyor.

ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETTİ

F.Bahçe'nin ilk golünü atan Mert Müldür, "Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok" dedi.