Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hedefindeki Anderson Talisca için temaslarını yoğunlaştırıyor. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızla bir süredir görüşmelerini devam ettirirken, Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Brezilyalı oyuncunun, kulübün ligde oynadığı son dört maçta kadroya alınmaması da bu iddiaları güçlendirdi.
Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıkan ve sekiz gol kaydeden Talisca'nın geleceği merakla bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu transferi sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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