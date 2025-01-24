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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hedefindeki Anderson Talisca için temaslarını yoğunlaştırıyor. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızla bir süredir görüşmelerini devam ettirirken, Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 15:34
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Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesinde yer alan Anderson Talisca için temaslarını hızlandırıyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldızla ilgili uzun süredir görüşmelerini sürdürürken Suudi Arabistan basınından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

SBA'nın haberine göre Anderson Talisca, bugün Al-Nassr'daki takım arkadaşlarına veda etti.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Brezilyalı oyuncunun, kulübün ligde oynadığı son dört maçta kadroya alınmaması da bu iddiaları güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıkan ve sekiz gol kaydeden Talisca'nın geleceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Talisca Al-Nassr'a veda etti!

Fenerbahçe'nin bu transferi sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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