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Haberler Fenerbahçe Diego Carlos Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

Diego Carlos Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 10 milyon Euro bonservisle 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı Diego Carlos, sarı lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 18:08
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Diego Carlos Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek üzere sürdürdüğü çalışmaların meyvesini aldı ve stoper mevkisi için Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Kanarya bu transfer için Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis ödedi. Carlos ile 2028'e kadar sözleşme imzalandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında dün sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı lacivertli ekip, Göztepe müsabakası öncesi ara vermeden ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda başladı. Ardından sahaya inen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Şut ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız ise ilk antrenmanına çıktı.

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