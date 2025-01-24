Diego Carlos Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek üzere sürdürdüğü çalışmaların meyvesini aldı ve stoper mevkisi için Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Kanarya bu transfer için Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis ödedi. Carlos ile 2028'e kadar sözleşme imzalandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında dün sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı lacivertli ekip, Göztepe müsabakası öncesi ara vermeden ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda başladı. Ardından sahaya inen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Şut ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız ise ilk antrenmanına çıktı.

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