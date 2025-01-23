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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı

Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos’u transfer ettiğini resmi olarak duyurdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’dan kadroya katılan tecrübeli stoper, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:27
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Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyeyi stoper bölgesine yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos da, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı defans oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

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