Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Transferde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe'de Milan'dan Strahinja Pavlovic ve Lens'ten Kevin Danso ile Facundo Medina ile görüşmeler yürütüyordu.

Milan ve Lens'in yüksek bonservis talepleri, Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan da vazgeçmesine sebep oldu.