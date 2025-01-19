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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Öte yandan sarı lacivertli yönetimin listesinde bulunan 3 yıldızdan yüksek bonservis bedeli sebebiyle vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte o isimler ve takımlarının istediği bonservis bedelleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 11:20
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Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarına sezonun ikinci yarısında şampiyonluk müjdelemek üzere kollarını sıvadı.

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Galatasaray'ın puan kaybının ardından aradaki farkı kapatma şansı yükselen sarı lacivertliler, öte yandan devre arası transferlerine odaklandı.

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Kış transfer döneminde stoper ve sol bek takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de yönetim ve Mario Branco, talip oldukları futbolcular için istenen bonservis karşısında şok oldu.

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Transferde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe'de Milan'dan Strahinja Pavlovic ve Lens'ten Kevin Danso ile Facundo Medina ile görüşmeler yürütüyordu.

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Milan ve Lens'in yüksek bonservis talepleri, Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan da vazgeçmesine sebep oldu.

Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri

Milliyet'te yer alan habere göre iki kulüp de söz konusu oyuncular için kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

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