Fenerbahçe 3 transferden vazgeçti! Dudak uçuklatan bonservis bedelleri
Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Öte yandan sarı lacivertli yönetimin listesinde bulunan 3 yıldızdan yüksek bonservis bedeli sebebiyle vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte o isimler ve takımlarının istediği bonservis bedelleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Transferde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe'de Milan'dan Strahinja Pavlovic ve Lens'ten Kevin Danso ile Facundo Medina ile görüşmeler yürütüyordu.
Milan ve Lens'in yüksek bonservis talepleri, Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan da vazgeçmesine sebep oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre iki kulüp de söz konusu oyuncular için kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
Bu talep sonrası geri adım atan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimlerle görüşmelere başladı.
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