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Haberler Fenerbahçe Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem ülkemizde forma terleten o futbolcu için ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 11:22
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Cimbom, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna son vermeyi planlıyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ayrıca Kanarya Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da da ses getirmek istiyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

İki takım bu hedefleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme bomba bir iddia geldi.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Todofichajes'in yer verdiği habere göre Cimbom, Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Real Betis'te gözden çıkarılan eski futbolcusu Cedric Bakambu'yu forvet transferinde seçenekler arasında bulunduruyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Futbolcuyla Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.

Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Real Betis yönetiminin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Bakambu'yu 3 milyon Euro'nun altında bırakabileceği aktarıldı.

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