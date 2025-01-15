Transferde ortalık karışacak! Eski yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem ülkemizde forma terleten o futbolcu için ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Ayrıca Kanarya Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da da ses getirmek istiyor.
İki takım bu hedefleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme bomba bir iddia geldi.
Todofichajes'in yer verdiği habere göre Cimbom, Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Real Betis'te gözden çıkarılan eski futbolcusu Cedric Bakambu'yu forvet transferinde seçenekler arasında bulunduruyor.
Futbolcuyla Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.
Real Betis yönetiminin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Bakambu'yu 3 milyon Euro'nun altında bırakabileceği aktarıldı.
İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bakambu İspanyol kulübü ile 20 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asist yaptı.
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