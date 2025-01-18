  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Ndicka hamlesi! Savunmaya dev takviye

Fenerbahçe’den Ndicka hamlesi! Savunmaya dev takviye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde sona yaklaşırken savunmaya bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin radarına son olarak Roma forması giyen Fildişili stoper Evan Ndicka girdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 09:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

Diego Carlos transferinde mutlu sona çok yakın olan F.Bahçe'de gözler sol ayaklı sol stopere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

Listeye son olarak ise Roma'nın Fildişili yıldızı Evan Ndicka girdi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu için ilk adım atıldı. Bu sezon İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ndicka'yla Jose'nin bir görüşme yaptığı da öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan ayrılan oyuncuyu Roma'ya gelmeye ikna eden Mourinho, şimdi de Ndicka'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Fildişili oyuncu, sarı-lacivertlilerin, üçlü savunmaya geçişi için uygun bir profil.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

Bu sistemdeki deneyimi de göz önüne alındığında Portekizli teknik adam savunmada sağlamlığını artırmak için bu oyuncuda ısrarcı. Fenerbahçe de 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro gözden çıkarıldı

MOU İLE 20 MAÇA ÇIKTI

Ndicka'yı geçen sezon Roma'ya getiren Jose Mourinho, Fildişili oyuncuyu yakından tanıyor. 25 yaşındaki futbolcu da Mourinho döneminde tam 20 maça çıktı ve bin 783 dakika sahada kaldı.

G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
Hatayspor-G.Saray maçı yorumları
DİĞER
8 aylık hamile Neslihan Atagül güzelliğini bakın kimden almış! Rus annesi bir afet...
CHP'li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24'üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
Diego Carlos İstanbul’a geliyor!
Buruk: Yabancı VAR geldi ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 09:10
Hatayspor-G.Saray maçı yorumları Hatayspor-G.Saray maçı yorumları 08:58
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Cumartesi 08:42
Buyurun yabancı VAR Buyurun yabancı VAR 07:02
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Daha Eski
Dortmund mağlup oldu Dortmund mağlup oldu 01:37
Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:34
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 00:34
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:34
F.Bahçe Beko Zalgiris'e şans tanımadı! F.Bahçe Beko Zalgiris'e şans tanımadı! 00:34
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle 00:34