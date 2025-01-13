Tümosan Konyaspor 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. İşte maçın önemli anları...

AHMET ÇALIK TRİBÜNLERDE ANILDI

Maç öncesinde Konyaspor tribünleri, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncuları Ahmet Çalık'ı anmak için anlamlı bir koreografi gerçekleştirdi. Duygusal anlar, karşılaşmanın başlamasına damga vurdu.

25. SANİYEDE TARİHİ GOL

Maça hızlı başlayan Konyaspor, henüz 25. saniyede Pedrinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE'NİN İLK YANITI GECİKMEDİ

Konyaspor'un golüne hızlı yanıt veren Fenerbahçe, 14. dakikada kullandığı kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 25. dakikada bir korner organizasyonuyla bir kez daha gol buldu. Çağlar Söyüncü'nün attığı gol, sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Fenerbahçe, böylece 2022 yılından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında kornerden iki gol kaydetmiş oldu.

KRAMER'DEN EŞİTLİK GOLÜ

Konyaspor, 44. dakikada Kramer'in attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

TADIC FENERBAHÇE'Yİ GALİBİYETE TAŞIDI

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe galibiyet için baskısını artırdı. 61. dakikada Dusan Tadic, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.

KONYASPOR'UN PENALTI BEKLENTİSİ

Konyaspor, maçın 68. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesine karar verdi.

KONYASPOR 90'DA GOLE YAKLAŞTI

Konyaspor'da Melih Bostan, 90. dakikada ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonda şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 42'ye yükselterek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. Konyaspor ise mücadeleci oyununa rağmen sahadan puansız ayrıldı ve 20 puanda kaldı.