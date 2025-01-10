  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Errick McCollum Fenerbahçe Beko’da

Errick McCollum Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Errick McCollum'u renklerine bağladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 11:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Errick McCollum Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tecrübeli gard Errick McCollum (1988, 1.88) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

2022 yazında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'dan ayrılarak Karşıyaka'ya imza atan McCollum, 2024-25 sezonunda Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber!
F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç!
DİĞER
Can Borcu'nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!
CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu!
Fenerbahçe'ye Talisca faturası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio - Como maçı ne zaman? Lazio - Como maçı ne zaman? 11:35
McCollum F.Bahçe'de! McCollum F.Bahçe'de! 11:34
F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! 11:26
Fenerbahçe'ye Talisca faturası! Fenerbahçe'ye Talisca faturası! 11:24
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:16
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü 11:02
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? 10:59
Yusuf Dikeç dizide oynadı Yusuf Dikeç dizide oynadı 10:47
F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! 10:34
Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? 10:26
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! 10:03