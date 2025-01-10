Errick McCollum Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tecrübeli gard Errick McCollum (1988, 1.88) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

2022 yazında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'dan ayrılarak Karşıyaka'ya imza atan McCollum, 2024-25 sezonunda Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.