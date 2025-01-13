Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor
Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında sorun yaşadığı stoper bölgesine muhakkak takviye yapmak isterken, gündemine aldığı bir isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun TBR Football'dan derlediği habere göre; Aston Villa, Oscar Mingueza'nın transferi için Celta Vigo ile görüşmelere başladı.
İngiliz ekibi Mingueza'yı transfer etmek için, Fenerbahçe ile görüşen Diego Carlos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Ayrıca haberde, Villa'nın transfer için kendisine yeşil ışık yakmasının ardından Carlos'un sarı-lacivertli ekiple görüşmeleri yoğunlaştırdığı bilgisi yer aldı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Stoper mevkisinde forma giyen Carlos, bu sezon 17 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
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