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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında sorun yaşadığı stoper bölgesine muhakkak takviye yapmak isterken, gündemine aldığı bir isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 23:40
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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Sarı-lacivertli ekip, kadrosuna stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Transfer listesine Aston Villa'dan Diego Carlos'u ekleyen Kanarya'ya müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun TBR Football'dan derlediği habere göre; Aston Villa, Oscar Mingueza'nın transferi için Celta Vigo ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

İngiliz ekibi Mingueza'yı transfer etmek için, Fenerbahçe ile görüşen Diego Carlos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Ayrıca haberde, Villa'nın transfer için kendisine yeşil ışık yakmasının ardından Carlos'un sarı-lacivertli ekiple görüşmeleri yoğunlaştırdığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Stoper mevkisinde forma giyen Carlos, bu sezon 17 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber! Kulübü ayrılmasına sıcak bakıyor

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

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