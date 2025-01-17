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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Tuta transferinde şok gelişme: Kızdıran bonservis kararı!

Fenerbahçe'nin Tuta transferinde şok gelişme: Kızdıran bonservis kararı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | En büyük ihtiyacı olarak gördüğü sağ stoper bölgesi için Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan gelen bir yazıyla büyük şok yaşadı. Alman ekibi, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin yükseltilmesini istedi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Eintracht Frankfurt'tan gelen bir yazıyla büyük şok yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sabah'ın haberine göre, Alman ekibi, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin yükseltilmesini istedi. Bu da planların bozulmasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK


Taraflar, 10 milyon Euro artı bonuslarla 12 milyon Euro'ya anlaşmış, oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelmesi planlanmıştı. Frankfurt, istediği bonservis bedelini 14 milyon Euro'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Bu talep karşısında şaşkınlık yaşayan sarı-lacivertli yönetim, Alman kulübü ile yeni bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, bugün B.Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak. Şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın (bugün) oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz" dedi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı B.Dortmund'u 22.30'da ağırlayacak Frankfurt, puan durumunda 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dordmund 25 puanla 10'uncu durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu

KİMDİR?

25 yaşındaki Tuta, stoper pozisyonunda oynuyor, ancak sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Fiziksel olarak hazır, düzenli oynayabilen bir yapıya sahip ve kariyerinde ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Tekniği ve çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor ancak agresiflik seviyesi zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor. Henüz Brezilya Milli Takımı'nda forma giymeyen oyuncu, gelecekte milli takıma seçilme potansiyeline sahip görünüyor.

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