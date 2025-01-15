  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den, Tümosan Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Dominik Livakovic için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 17:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 17:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak sarı-lacivertlilere kaleci Dominik Livakovic'ten üzen haber geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

2-3 HAFTA YOK!

A Spor'da yer alan habere göre yıldız file bekçisi sakatlığı nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı!
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
DİĞER
EUROLEAGUE MAÇI: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti: Doğu Akdeniz masada!
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"
Resmen açıkladı! Yasin Özcan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu'ndan Icardi müjdesi! Hatipoğlu'ndan Icardi müjdesi! 17:25
F.Bahçe'de Livakovic şoku! F.Bahçe'de Livakovic şoku! 17:06
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" 16:59
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 15:37
Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması 15:50
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Daha Eski
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45
Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! 16:58
G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! 13:13
Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı 13:14
Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü 13:16