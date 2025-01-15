Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak sarı-lacivertlilere kaleci Dominik Livakovic'ten üzen haber geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
2-3 HAFTA YOK!
A Spor'da yer alan habere göre yıldız file bekçisi sakatlığı nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede… pic.twitter.com/Si4FPPDCwW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2025