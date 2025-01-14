FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ara transfer dönemi listesinin üst sıralarında yer alan Diego Carlos'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü İtalyan gazeteci ve transfer uzmanı, sarı lacivertlilerin Aston Villa ile görüşmelerindeki son durumu aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:50
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Aston Villa'nın 3 Şubat'a kadar herhangi bir takım ile anlaşma sağlayarak veda etmek istediği Carlos için Fenerbahçe ile günlerce süren görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Romano'nun haberine göre Ada temsilcisi, Kadıköy yönetiminin Brezilyalı savunmacı için sunduğu son teklifi de kabul etmedi.
Ayrıca Diego Carlos için yarışa birden fazla kulübün katıldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Carlos, Sevilla'dan Aston Villa'ya 2022 yazında 31 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.
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