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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ara transfer dönemi listesinin üst sıralarında yer alan Diego Carlos'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü İtalyan gazeteci ve transfer uzmanı, sarı lacivertlilerin Aston Villa ile görüşmelerindeki son durumu aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:50
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Ara transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimine sunduğu listenin üst sıralarında Aston Villa'dan Diego Carlos bulunuyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Premier Lig ekibi ile Carlos için ilk temaslar kurulurken aynı zamanda sarı lacivertlilere transferde rakip olduğu bilinen Fulham'ın oyuncudan vazgeçtiği müjdesi gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Bu gelişmeler üzerine taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken İtalyan gazeteci ve ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, konuyla ilgili açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Aston Villa'nın 3 Şubat'a kadar herhangi bir takım ile anlaşma sağlayarak veda etmek istediği Carlos için Fenerbahçe ile günlerce süren görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Romano'nun haberine göre Ada temsilcisi, Kadıköy yönetiminin Brezilyalı savunmacı için sunduğu son teklifi de kabul etmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Diego Carlos'ta sıcak gelişme! Transfer uzmanı açıkladı

Ayrıca Diego Carlos için yarışa birden fazla kulübün katıldığı aktarıldı.

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