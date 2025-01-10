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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncudan gelen son haberden sonra yönetim kara kara düşünmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 11:26
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Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe yaz transfer döneminde dikkat çeken transferlere imza attı.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Sarı-lacivertlilerde kadroya katılan isimlerden birisi de 27 yaşındaki Fransız yıldız Allan Saint-Maximin olmuştu.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanan oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Allan Saint-Maximin, takımında beklenen katkıyı veremedi.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Sarı lacivertli formayla 15'i lig toplam 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yapan Saint-Maximin göze giremedi.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Yaşananların ardından Fenerbahçe oyuncu ile yolları ayırmak için çalışmalara başladı. Ancak Al-Ahli'den kötü haber geldi.

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