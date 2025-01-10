Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin'den kötü haber! Yönetim ne yapacağını şaşırdı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncudan gelen son haberden sonra yönetim kara kara düşünmeye başladı. İşte detaylar...
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Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Allan Saint-Maximin, takımında beklenen katkıyı veremedi.
Sarı lacivertli formayla 15'i lig toplam 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yapan Saint-Maximin göze giremedi.
Yaşananların ardından Fenerbahçe oyuncu ile yolları ayırmak için çalışmalara başladı. Ancak Al-Ahli'den kötü haber geldi.
Milliyet'in Suudi Arabistan basınından derlediği haberlere göre Al-Ahli, kiralık sözleşmesi feshedilse bile Fransız oyuncunun maaşını ödeyemeyeceklerini ve F.Bahçe'nin bu sezon için kalan maaşı ödemesi gerektiğini iletti.
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