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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı müjdeleyecek. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelişine sayılı günler kala sarı lacivertli takımda alacağı maaş ve zorunlu satın alma bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 11:24
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Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

Fenerbahçe, devre arasında kadroya ilk takviyesini Anderson Talisca ile yapmaya hazırlanıyor. Al-Nassr ve oyuncuyla anlaşan sarı lacivertlilerin transferi noktalamak üzere olduğu bildiriliyor.

Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

İLK GÜN AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferi, kış transfer döneminin ilk günü olan 13 Ocak tarihinde resmiyete dökülecek.

Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

DETAYLAR BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yarım sezon için Talisca'ya 5 milyon euro maaş verecek ve bu bedel sponsorlar tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ

Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu ise Haziran ayında devreye girecek ve 5 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisi alınacak.

Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

Bu sezon 19 maça çıkıp 1393 dakika süre alan Talisca, 8 kez fileleri havalandırdı.

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