Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı müjdeleyecek. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelişine sayılı günler kala sarı lacivertli takımda alacağı maaş ve zorunlu satın alma bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ
Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu ise Haziran ayında devreye girecek ve 5 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisi alınacak.
Bu sezon 19 maça çıkıp 1393 dakika süre alan Talisca, 8 kez fileleri havalandırdı.
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