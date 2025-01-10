Fenerbahçe'ye Talisca faturası! İşte maaşı ve zorunlu satın alma bedeli

Fenerbahçe, devre arasında kadroya ilk takviyesini Anderson Talisca ile yapmaya hazırlanıyor. Al-Nassr ve oyuncuyla anlaşan sarı lacivertlilerin transferi noktalamak üzere olduğu bildiriliyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yarım sezon için Talisca'ya 5 milyon euro maaş verecek ve bu bedel sponsorlar tarafından karşılanacak.