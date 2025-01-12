Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki paylaşımı! "Hediye edilen bir maç daha"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a bir tepki paylaşımı yayımladı. Sarı-lacivertli ekibin paylaşımı şu şekilde:

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."