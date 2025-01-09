  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan santrforda sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Jose Mourinho'dan santrforda sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşması ATV'den ekranlara gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. İşte karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan santrforda sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşması ATV'den ekranlara gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ali Emre, Adnan, Taylan, Yaman, Sarp, Sinan, Emirhan, Ketahte, Yunus Emre, Dağhan, Muhammed.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, İ.Kahveci, Saint Maximin, Cenk Tosun.

F.Bahçe'den stoper bombası!
G.Saray'dan Mikautadze atağı!
DİĞER
30 yıl önce aramızdan ayrılmıştı...Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor!
Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
G.Saray'ın radarındaki iki genç yıldız!
F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme! 01:30
Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması 01:30
G.Saray kupaya beraberlikle başladı G.Saray kupaya beraberlikle başladı 01:30
G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! 01:30
Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! 01:29
Şenol Güneş: "Gerginlik doğru değil" Şenol Güneş: "Gerginlik doğru değil" 01:29
Daha Eski
Trabzon'da maç sonu ortalık karıştı! İşte o anlar Trabzon'da maç sonu ortalık karıştı! İşte o anlar 01:29
Fırtına'dan kupaya harika başlangıç! Fırtına'dan kupaya harika başlangıç! 01:29
F.Bahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz F.Bahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz 01:29
Trabzonspor penaltı bekledi! Pozisyonu izleyin Trabzonspor penaltı bekledi! Pozisyonu izleyin 01:29
Eyüpspor Ahmed'le kazandı! Eyüpspor Ahmed'le kazandı! 01:29
TFF'den yabancı hakem açıklaması! VAR... TFF'den yabancı hakem açıklaması! VAR... 01:29