Jose Mourinho'dan santrforda sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşması ATV'den ekranlara gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ali Emre, Adnan, Taylan, Yaman, Sarp, Sinan, Emirhan, Ketahte, Yunus Emre, Dağhan, Muhammed.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, İ.Kahveci, Saint Maximin, Cenk Tosun.