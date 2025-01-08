Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...
Galatasaray'ın 8 puan gerisende kalan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sevindiren transfer gelişmeleri yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve Mourinho arasında yapılan toplantı sonrasında bütçe ve planlar yapıldı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 09:18
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10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermekte kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
TRANSFERE AYRILAN BÜTÇE NETLEŞTİ
4 TRANSFER BEKLENİYOR
40 MİLYON EURO
Hürriyet'te yer alan habere göre Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro.
Hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.
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