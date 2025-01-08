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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

Galatasaray'ın 8 puan gerisende kalan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sevindiren transfer gelişmeleri yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve Mourinho arasında yapılan toplantı sonrasında bütçe ve planlar yapıldı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 09:18
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Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermekte kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

TRANSFERE AYRILAN BÜTÇE NETLEŞTİ

Sarı lacivertliler'de bugün medyanın karşısına geçecek olan başkan Ali Koç'un Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık farka rağmen havlu atmadıklarını bizzat açıklaması beklenirken sarı lacivertlilerin ocak transferinde izleyeceği strateji ve belirlenen bütçe de büyük oranda netleşti.

Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

4 TRANSFER BEKLENİYOR

Hücum hattında Anderson Talisca'nın takıma katılması için adeta saatleri sayan sarı lacivertliler; 2 stoper ve 1 de sol bek olmak üzere 4 transferle kadrosunu takviye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

40 MİLYON EURO

Hürriyet'te yer alan habere göre Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro.

Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer müjdesi! Mourinho'yu sevindiren haber...

Hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.

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