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Haberler Fenerbahçe Çatıda artık Atatürk yazıyor

Çatıda artık Atatürk yazıyor

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına işledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Başkanımız Ali Y. Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesi tamamlandı. Proje kapsamında Maraton tribünündeki çatıya 'Mustafa Kemal', Fenerium tribünündeki çatıya 'Atatürk' ismi işlendi" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Çatıda artık Atatürk yazıyor

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına işledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Başkanımız Ali Y. Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesi tamamlandı. Proje kapsamında Maraton tribünündeki çatıya 'Mustafa Kemal', Fenerium tribünündeki çatıya 'Atatürk' ismi işlendi" denildi.

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