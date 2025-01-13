Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: "Burada maçların kaderi önceden belirlenmiş"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun değerlendirmeleri...

"MAÇLARIN KADERİ ÖNCEDEN BELİRLENİYOR"

"Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor."

"MÜKEMMELLİKTEN UZAĞIZ"

"Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz."