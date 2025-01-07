Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!
Fenerbahçe'nin son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaştığı maçta Dusan Tadic kenara alınırken tribünlerden tepki görmüştü. Sırp yıldız ile ilgili yaşanan bu olay gündem olurken flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Edin Dzeko'nun da penaltı vuruşunu gole çeviremediği karşılaşmada tribünlerden takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'e flaş bir tepki geldi.
Tadic, işlerin kötü gittiği sırada böyle durumların olabileceğini söylemişti. Ancak Sırp yıldızın, tepki görmesindeki ana sebep, bütün istatistiklerde kötü olmasıydı.
İŞTE HATAYSPOR MAÇINDAKİ BAZI İSTATİSTİKLERİ:
Şut: 0
Gol beklentisi: 0
RCS topla buluşma: 5
Çalım: 0
Kaçırdığı gol pozisyonu: 0
Pas isabeti: %79
Orta: 4/8
Pas arası: 0
Top kapma: 0
İkili mücadele: 1/3
Hava topu: 1/2
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