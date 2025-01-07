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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'nin son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaştığı maçta Dusan Tadic kenara alınırken tribünlerden tepki görmüştü. Sırp yıldız ile ilgili yaşanan bu olay gündem olurken flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:17
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Kanarya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasına rağmen alınan sonuç tam anlamıyla sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Fenerbahçeli taraftarların takımından daha çok gol beklediği maçta Kanarya pek çok net pozisyondan yararlanamadı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Edin Dzeko'nun da penaltı vuruşunu gole çeviremediği karşılaşmada tribünlerden takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'e flaş bir tepki geldi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

Tadic, işlerin kötü gittiği sırada böyle durumların olabileceğini söylemişti. Ancak Sırp yıldızın, tepki görmesindeki ana sebep, bütün istatistiklerde kötü olmasıydı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!

İŞTE HATAYSPOR MAÇINDAKİ BAZI İSTATİSTİKLERİ:

Şut: 0

Gol beklentisi: 0

RCS topla buluşma: 5

Çalım: 0

Kaçırdığı gol pozisyonu: 0

Pas isabeti: %79

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