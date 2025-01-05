Jose Mourinho Hatayspor maçı öncesi konuştu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı.

Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim.