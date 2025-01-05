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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini En Nesyri'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 21:06 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 21:13
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Fenerbahçe 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 17. ve 45+5. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydederken, Hatayspor'un tek golü 33. dakikada Bilal Boutobba'dan geldi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 39'a yükselterek ligdeki iddiasını sürdürdü. Hatayspor ise 9 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma mücadelesine devam ediyor.

Maçın son anlarında Fenerbahçe, Edin Džeko ile bir penaltı fırsatından yararlanamadı; Džeko'nun vuruşu üstten auta gitti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı son yedi maçı kazanarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü.

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