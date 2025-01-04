Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Bu sezon transfer edilen ve Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Levent Mercan'a talip çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Anderson Talisca transferi için gün sayan Kanarya, bir yandan da savunma hattını güçlendirecek.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim diğer yandan kadrodan ayrılacak isimler için çalışmalarına başladı.
LEVENT'E TALİP ÇIKTI
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı.
Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Genoa, Levent'i gündemine aldı ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen tecrübeli oyuncunun ismi Eyüpspor'la da anılmıştı.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 12 dakika süre aldı.
Piyasa değeri 2.3 milyon Euro olan sol bekin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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