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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Bu sezon transfer edilen ve Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Levent Mercan'a talip çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 09:52
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'ee verilen aranın ardından evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Özlem duyduğu şampiyonluğu ulaşmak için transferde gaza basan Fenerbahçe'nin Ocak ayında önemli takviyeler yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Anderson Talisca transferi için gün sayan Kanarya, bir yandan da savunma hattını güçlendirecek.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim diğer yandan kadrodan ayrılacak isimler için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

LEVENT'E TALİP ÇIKTI

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Genoa, Levent'i gündemine aldı ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen tecrübeli oyuncunun ismi Eyüpspor'la da anılmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Yıldız ismin Serie A'dan talibi çıktı

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 12 dakika süre aldı.

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