Hermoso hazır kıta

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor...Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması, Samet Akaydin'in de takımdan ayrılacak olması nedeniyle bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk ismin Roma'nın İspanyol yıldızı Mario Hermoso...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da listesinin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki stoperden Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek haber geldi. İtalyan basınına göre; Hermoso, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Dün Roma yerel medyasından; "vocegiallorossa.it, "Hermoso Fenerbahçe'yi kabul etmeye hazır" başlığıyla verdiği haberinde, "İspanyol stoper, başkante gelişinden sadece birkaç ay sonra Roma'dan ayrılacak. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye daha fazla hazır. Hermoso, Jose Mourinho'nun yeni öğrencisi olacak" ifadelerine yer verdi.