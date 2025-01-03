FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca konusunda mutlu haberi İtalyan gazeteci verdi. Sarı-lacivertliler, Talisca için Al Nassr ile anlaşma sağladı. FB SPOR HABERLERİ
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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun transferi için Al-Nassr ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Romano, Fenerbahçe cephesinde Talisca ve menajeriyle ilgili henüz netleşmeyen detaylar olduğunu ve detayların çözülmesinden sonra imzaların atılacağını duyurdu.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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