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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca konusunda mutlu haberi İtalyan gazeteci verdi. Sarı-lacivertliler, Talisca için Al Nassr ile anlaşma sağladı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 20:15
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FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, ilk bombayı patlatıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen ve ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Anderson Talisca'yı renklerine bağlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun transferi için Al-Nassr ile anlaşma sağladığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Romano, Fenerbahçe cephesinde Talisca ve menajeriyle ilgili henüz netleşmeyen detaylar olduğunu ve detayların çözülmesinden sonra imzaların atılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

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