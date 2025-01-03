FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca'da anlaşma tamam!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun transferi için Al-Nassr ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Romano, Fenerbahçe cephesinde Talisca ve menajeriyle ilgili henüz netleşmeyen detaylar olduğunu ve detayların çözülmesinden sonra imzaların atılacağını duyurdu.