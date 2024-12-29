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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağlamak istediği yıldız oyuncu Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın forma giydiği kulüp olan Al-Nassr'ın CEO'su Suudi Arabistan basınına transfer ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte o ifadeler... | SON DAKİKA - FB Transfer Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 21:02
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Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer hedefi Anderson Talisca.

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve performansı ile kendine hayran bırakan Brezilyalı için Al-Nassr ile görüşmeler titizlikle yürütülüyor.

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı iddiası gündemdeyken Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını ve Talisca'nın kulüpten alacakları olduğu sebebiyle transfer olmak istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli

KULÜP İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR

Öte yandan Al-Nassr'daki görevine henüz başlamayan CEO Majed Al-Jamaan'ın ifadelerinin ve Arap medyasında çıkan haberlerin sebebinin Anderson Talisca ve menajerinin Suudi ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.

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