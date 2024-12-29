Fenerbahçe'ye Talisca şoku! Transfere "alacak" engeli
Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağlamak istediği yıldız oyuncu Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın forma giydiği kulüp olan Al-Nassr'ın CEO'su Suudi Arabistan basınına transfer ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte o ifadeler... | SON DAKİKA - FB Transfer Haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 21:02
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Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.
Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını ve Talisca'nın kulüpten alacakları olduğu sebebiyle transfer olmak istemediğini açıkladı.
KULÜP İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR
Öte yandan Al-Nassr'daki görevine henüz başlamayan CEO Majed Al-Jamaan'ın ifadelerinin ve Arap medyasında çıkan haberlerin sebebinin Anderson Talisca ve menajerinin Suudi ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.
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