Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den dünya çapında ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:49 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:50
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Fransız basını, Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istediğini duyurdu.
Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Tecrübeli futbolcunun da 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa'da kalmak istediği ve bu durumun Fenerbahçe'nin lehine olabileceği aktarıldı.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin sadece kadrosunu değil Avrupa sahnesindeki imajını da güçlendireceği belirtildi.
Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçta süre aldı.
Belçikalı yıldız, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
De Bruyne'nin İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
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