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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den dünya çapında ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:49 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:50
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Tecrübeli futbolcunun da 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa'da kalmak istediği ve bu durumun Fenerbahçe'nin lehine olabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin sadece kadrosunu değil Avrupa sahnesindeki imajını da güçlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'den yüzyılın transfer bombası! Kevin De Bruyne operasyonu başladı

Belçikalı yıldız, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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