Osayi görüşme odasına

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir diğer isim Bright Osayi-Samuel... Nijeryalı sağ bekle Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyor, menajeriyle yapılan ilk görüşmede ise sonuç çıkmamıştı. Önceki gün; bomba bir iddia ortaya atıldı ve Osayi-Samuel'in Galatasaray'la anlaştığı sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Çıkan bu haberler; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe yönetimi, dün Osayi-Samuel'le bir görüşme gerçekleştirdi ve bu durumun gerçek olup olmadığını sordu. Nijeryalı oyuncu da; "Böyle bir durum söz konusu değil. Benim gönlüm Fenerbahçe'de kalmaktan yana" cevabını verdi. Nijeryalı oyuncunun menajeri yeniden İstanbul'a davet edildi.