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Talisca son düzlükte
Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferinde artık mutlu sona çok yakın... Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al- Nassr'ı da ikna etti. Oyuncunun menajeri de resmi imzaların atılması için Suudi ekibiyle olan süreci tamamlamak üzere... Yılbaşından sonra transfer resmiyet kazanacak ve ardından da açıklanacak. Talisca, yarım sezonluğuna F.Bahçe forması giyecek. Brezilyalı oyuncunun sezon sonundaki satın alma opsiyonu ise; 5 milyon euro olacak. Talisca'nın maaşının yarısını sarı-lacivertliler ödeyecek. Temmuz ayında da 3 yıllık kontrat imzalanacak olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda ise alacağı 10 milyon euroluk maaşın yarısı sponsorlar tarafından karşılanacak.
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