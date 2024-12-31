TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!
Fenerbahçe, sezon başından bu yana sakatlık problemleri sonucu savunmada yaşadığı problemlerin ardından ocak ayında en az 2 transfer yapma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve o ismi de gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
HERMOSO TAMAM
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim stoper için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Kanarya, stoper mevkisine transfer edilecek ikinci bir isim için listeye yeni oyuncular ekledi.
AXEL DISASI LİSTEYE ALINDI
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin listeye eklediği isimlerden birinin de Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Axel Disasi olduğu öğrenildi.
2029'a kadar kadar sözleşmesi olan Disasi, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamazken, Chelsea de 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transferine sıcak bakıyor.
Güncel değeri 30 milyon euro olarak gösterilen stoper için Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.
DİĞER