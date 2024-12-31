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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

Fenerbahçe, sezon başından bu yana sakatlık problemleri sonucu savunmada yaşadığı problemlerin ardından ocak ayında en az 2 transfer yapma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve o ismi de gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 10:30
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TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleriyle uğraşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

Kanarya, ocak ayında savunma bölgesine en az 2 transfer yaparak problemlerin önüne geçmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

HERMOSO TAMAM

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim stoper için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

Kanarya, stoper mevkisine transfer edilecek ikinci bir isim için listeye yeni oyuncular ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Hermoso tamam diğeri kim? Fenerbahçe'den savunmaya flaş aday!

AXEL DISASI LİSTEYE ALINDI

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin listeye eklediği isimlerden birinin de Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Axel Disasi olduğu öğrenildi.

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