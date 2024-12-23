Fenerbahçelilere müjde: 3 yıldız transfer...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer hamleleri ile liderlik koltuğunu ele geçirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bir televizyon programında ara transfer dönemine ilişkin yaptığı açıklamalar ile taraftarlara müjdeyi verdi.

Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın bu açıklamaları üzerine sarı lacivertli taraftarlar, bu isimlerin kim olduğunu merakla beklemeye başladı.