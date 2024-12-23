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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelilere müjde: 3 yıldız transfer...

Fenerbahçelilere müjde: 3 yıldız transfer...

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de devre arası transferleri için yoğun mesailer harcanıyor. Sarı lacivertli taraftarlara Ocak ayında 3 yıldız oyuncunun geleceği müjdesi verildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 23:57
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Fenerbahçelilere müjde: 3 yıldız transfer...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer hamleleri ile liderlik koltuğunu ele geçirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bir televizyon programında ara transfer dönemine ilişkin yaptığı açıklamalar ile taraftarlara müjdeyi verdi.

Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın bu açıklamaları üzerine sarı lacivertli taraftarlar, bu isimlerin kim olduğunu merakla beklemeye başladı.

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