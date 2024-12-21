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Haberler Fenerbahçe Talisca son düzlükte

Talisca son düzlükte

Fenerbahçe, Anderson Talisca’yı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Al-Nassr’la büyük oranda anlaşma sağlandı. Sambacıyla da maaş konusunda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Talisca son düzlükte

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor... Suudi ekibi Al-Nassr'la yapılan görüşmelerde kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Suudi basını, Fenerbahçe'nin Talisca'yı kadrosuna katmasının an meselesi olduğunu duyurdu ve sarı-lacivertlilerin sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istediğini de yazdı. İtalyan basını da Talisca'nın 2025 hazirana kadar Fenerbahçe forması giyeceğini ileri sürdü.

MAAŞI SPONSORLAR ÖDEYECEK

Talisca ile Fenerbahçe arasında ise maaş görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertliler, sambacının maaşının büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla ödeyecek. Aradaki tüm pürüzler giderildiği an resmi açıklama gelecek. Devre arası transferinde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ilk isim Talisca olacak. Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr CEO'su Guido da Anderson Talisca transferi için son görüşmeleri yapmak adına Türkiye'ye gelmişti.

NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM

Suudi basını, Talisca'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu duyurmasının ardından Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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