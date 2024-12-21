Fener yine söndü

Fenerbahçe yine kayıp... Sarı-lacivertliler, 17'nci haftanın açılış maçında dün Eyüpspor'a konuk oldu. Maça istediği gibi başlayamayan sarı-kanarya, ilk 25 dakikada En-Nesyri'yle iki pozisyondan yararlanamadı. Atamayana atarlar kuralı bir dakika sonra işledi ve Ahmed Kutucu, Thiam'ın pasında muhteşem bir golle ev sahibi Eyüp'ü 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ise oyuna denge geldi. Fenerbahçe beraberliği aradı, 45+4'te son haftaların formda ismi Youssef En-Nesyri, skoru 1-1'e getirdi.

KARŞILIKLI GOLLER KAÇTI

İkinci yarıda her iki takım da gol bulmak için çok çabaladı. 60'ta Thiam dışarı attı. 64'te ise Dusan Tadic, üst direğe takıldı, dönen topta Szymanski 6 pas içinde meşin yuvarlağı kaleci Berke'ye nişanladı. 67'de Emre attı ancak hakem pozisyondan önce faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 90+3'te Thiam atamadı. 90+5'te Kostic'in şutunu Berke kurtardı. Maç 1-1 bitti. Eyüp, G.Saray'dan sonra F.Bahçe'ye de çelme taktı. G.Saray kazanırsa fark 8'e çıkacak.

İLK 6'YA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk 6 içinde yer alan rakiplerine karşı kazanamadı. Galatasaray'a 3-1 ve Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Samsun ve Göztepe'nin ardından Eyüp'le de berabere kaldı.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Dün ilk 11'de başlayan Dusan Tadic, sol kanatta başladı. Sonra sağ kanada geçti. Sırp yıldız, bir tane karşı karşıya pozisyon kaçırdı. Tadic'in ikinci yarıda bir topu da üst direkten oyun alanına döndü.

FEDAKAR İRFAN

Livakovic'in yokluğunda dün kaleyi İrfan Can Eğribayat geçti. Sakatlığı bulunan İrfan, bu sezon ilk kez forma giyerken tam olarak iyileşmemesine rağmen iğneyle oynayarak fedakarlık yaptı.

SAMET KADRODA

Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle tepkilere neden olan Samet Akaydin, Başakşehir mücadelesinin kadrosuna alınmamıştı. Samet, dün 21 kişilik kadroya dahil edildi.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan Livakovic, Oosterwolde, Becao, Oğuz Aydın ve Mert Hakan'ın yanı sıra Bartuğ da teknik kararla alınmadı.