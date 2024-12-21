  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe En-Nesyri yetmedi

En-Nesyri yetmedi

Fenerbahçe’nin 19 milyon euroluk transferi Youssef En-Nesyri Başakşehir’den sonra Eyüp’e de gol attı ama galibiyete yetmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En-Nesyri yetmedi

Sezon başında yapılan eleştirilere rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Faslı santrfor, hocasının güvenini yine boşa çıkarmadı. Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 6. golüne imza attı. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kostic'in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giyen En-Nesyri, 6. golünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı. 27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
Skriniar adım adım G.Saray'a!
DİĞER
Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşad�� 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32