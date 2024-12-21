  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Felaket bir maçtı

Felaket bir maçtı

“Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Takımım kötü performans sergiledi.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Felaket bir maçtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor beraberliğinin ardından takımına tepki gösterdi. "Felaket bir maçtı" diyen Portekizli teknik adam, "Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı" dedi.

KULÜP EN İYİ KOŞULLARI SAĞLIYOR

Mourinho, iki haftalık arada çok sıkı çalışacaklarının altını çizerken, şunları söyledi: Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mantalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum.

REKLAM
Skriniar adım adım G.Saray'a!
DİĞER
Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32