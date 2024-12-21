Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor beraberliğinin ardından takımına tepki gösterdi. "Felaket bir maçtı" diyen Portekizli teknik adam, "Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı" dedi.

KULÜP EN İYİ KOŞULLARI SAĞLIYOR

Mourinho, iki haftalık arada çok sıkı çalışacaklarının altını çizerken, şunları söyledi: Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mantalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum.