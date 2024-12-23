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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor karşısında alınan beraberliğin yankıları sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, kadro dışı kararının gündemde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:02
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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Sarı lacivertliler yaşadığı kritik puan kaybıyla birlikte zirvede 8 puan geriye düşmüş oldu.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Öte yandan Kanarya'da, Eyüpspor maçında kaybedilen puanların yankıları devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Eyüp beraberliği sonrası bir durum toplantısı yapan Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'yla yolların ayrılma ihtimalini masaya yatırmadı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Aksine zirveden Portekizli hocaya tam destek kararı çıktı.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sıkıyönetim kararı alan sarı lacivertlilerde uygulama tatil dönüşü başlayacak.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

İzin sonrası Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takıma tek patronun Mourinho olduğunu hatırlatacak.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Yönetim bundan sonra yeterli performansı gösteremeyenlere ceza uygulanacağını tebliğ edecek.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

MOURINHO DA ÖFKELİ

Fenerbahçe'de artık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Sadece yüksek performans gösterenler, sahada savaşanlara forma giyecek.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Eyüp maçı öncesi sert uyarılarda bulunduğu oyuncularını karşılaşma sonrası da eleştiren Jose Mourinho'nun takım disiplinine uymayan, isteksiz oynayan isimlere görev vermeyeceği sarı lacivertlilerde kadro dışı kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!

Yöneticilerin Samandıra'yı düzenli ziyaret edeceği, hata yapan kim olursa olsun ceza verileceği belirtiliyor.

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