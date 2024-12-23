Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı!
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor karşısında alınan beraberliğin yankıları sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, kadro dışı kararının gündemde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:02
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Eyüp beraberliği sonrası bir durum toplantısı yapan Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'yla yolların ayrılma ihtimalini masaya yatırmadı.
Aksine zirveden Portekizli hocaya tam destek kararı çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sıkıyönetim kararı alan sarı lacivertlilerde uygulama tatil dönüşü başlayacak.
İzin sonrası Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takıma tek patronun Mourinho olduğunu hatırlatacak.
Yönetim bundan sonra yeterli performansı gösteremeyenlere ceza uygulanacağını tebliğ edecek.
MOURINHO DA ÖFKELİ
Fenerbahçe'de artık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.
Sadece yüksek performans gösterenler, sahada savaşanlara forma giyecek.
Eyüp maçı öncesi sert uyarılarda bulunduğu oyuncularını karşılaşma sonrası da eleştiren Jose Mourinho'nun takım disiplinine uymayan, isteksiz oynayan isimlere görev vermeyeceği sarı lacivertlilerde kadro dışı kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi.
Yöneticilerin Samandıra'yı düzenli ziyaret edeceği, hata yapan kim olursa olsun ceza verileceği belirtiliyor.
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