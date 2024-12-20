Fenerbahçeli yıldıza Marsilya kancası
Son dakika FB transfer haberi | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İsmail Yüksek de Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor.
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PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'un da formasını giydiği Benfica ile anılmıştı.
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