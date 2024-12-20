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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza Marsilya kancası

Fenerbahçeli yıldıza Marsilya kancası

Son dakika FB transfer haberi | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İsmail Yüksek de Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Marsilya İsmail Yüksek'e talip

MARSİLYA'NIN TRANSFER LİSTESİNDE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, devre arası transferi için Marsilya'nın listesine girdi.

Marsilya İsmail Yüksek'e talip

Sabah gazetesinin Fransız basınından aktardığı habere göre, Marsilya'nın teknik direktörü Roberto De Zerbi, ocak ayı için çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.

Marsilya İsmail Yüksek'e talip

Mavi-beyazlı kulübün, orta saha adaylarından birinin de İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, transfer için çalışmalarına devam ettiği ve 25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Marsilya İsmail Yüksek'e talip

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'un da formasını giydiği Benfica ile anılmıştı.

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