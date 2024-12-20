Fenerbahçe'de hedef araya galibiyetle girmek!

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahce, Super Lig'in 17'nci haftasında bugun İkas Eyupspor'la karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hedef; İlk yarının son macında sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktor Jose Mourinho da bu zorlu mucadele oncesinde oğrencileriyle yaptığı toplantıda galibiyet vurgusu yaptı ve "Eyüp ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz daha iyi bir takımız ve sizden ilk yarının son maçında galibiyet istiyorum" dedi. Lige bu sezon yukselen Eyüp, 26 puanla dorduncu sırada yer alıyor. Fenerbahce ise 35 puanda bulunuyor.

FORMA DJIKU-ÇAĞLAR İKİLİSİNİN

Fenerbahçe teknik direktoru Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyupspor'a karşı ilk 11'de sahaya surecek. Samet Akaydin'i tepkilerden korumak icin kadroya almayı duşunmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Cağlar Soyuncu ikilisine şans verecek.

KADRODA 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Eyüp karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir mucadelesinde sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın takımdaki yerlerini alamayacak. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise mac saati belli olacak.

AMRABAT KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı oyuncu, bugun sarı kart gormesi durumunda Super Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor mucadelesinde forma giyemeyecek. Samet Akaydin de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Eyupspor macının hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gercekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktor Jose Mourinho yonetiminde yapılan idman, cift kale macla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş da dun takıma dahil oldu.

İSMAİL'İN 'DALYA' HEYECANI

Fenerbahçe'yle şu ana kadar 99 resmi maca cıkan İsmail Yuksek, bugun forma giymesi halinde 100'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına gecirecek ve dalya diyecek. Maca yedek kulubesinde başlaması beklenen İsmail, ilerleyen dakikalarda Jose Mourinho'dan kendisini oyuna almasını isteyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke (Birkan), Dubois, Vezo, Claro, Caner, Melih, Dorukhan, Halil, Emre, Ahmet, Thiam

Fenerbahçe: İrfan (Ertuğrul), Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred,İrfan, Szymanski, Maximin, Nesyri