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Haberler Fenerbahçe Livakovic'ten sakatlık açıklaması: "Böyle hiç olmamıştı!"

Livakovic'ten sakatlık açıklaması: "Böyle hiç olmamıştı!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Livakovic'in o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 00:15
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Livakovic'ten sakatlık açıklaması: "Böyle hiç olmamıştı!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 3-1 yendiği maçın 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dominik Livakovic, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Livakovic'in o açıklamaları:

Dominik Livakovic: "Daha önce birçok kez sakatlık yaşadım ama asla böyle olmadı hiç. Neyse ki çok ciddi bir şey değil. Bazı öngörülere göre 3-4 hafta sürecek ama daha erken dönme ihtimalim de var."

Dzeko için çıkan Hajduk'a transferi iddiası hakkında...

"Dzeko'ya İstanbul'da ihtiyacımız var ve umarım takımdan ayrılmaz ama en nihayetinde bu karar onun. Ben Dinamo'da oynadığım için umarım Hajduk'a transfer olmaz."

Jose Mourinho yorumu...

"O gerçekten özel biri. Bunu oyuncularıyla iletişim kuruş şeklindden görebiliyorsunuz. Sabah antrenmanlara ilk gelen de en son ayrılan da o oluyor. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Tarihin en iyilerinden birisinin teknik direktörlüğünde çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

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