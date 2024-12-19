  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. RAMS Başakşehir maçında birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde stoper hattında hangi isimlerin oynayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın cuma günü oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler. İki futbolcu, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK 'DALYA' DİYECEK

Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek. RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

FORMA DJIKU-ÇAĞLAR İKİLİSİNİN

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek. Samet Akaydin'i tepkilerden korumak için kadroya almayı düşünmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Çağlar Söyüncü ikilisine şans verecek. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de maç kadrosunda yer alacak.

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

İRFAN CAN

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

OSAYI

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

ÇAĞLAR

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

DJIKU

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

KOSTIC

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

AMRABAT

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

FRED

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

SZYMANSKI

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

MAXIMIN

Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i

TADIC

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam! F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam! 15:34
F.Bahçe'de Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu 15:16
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 14:54
G.Saray ve Fırtına'da flaş Orban gelişmesi G.Saray ve Fırtına'da flaş Orban gelişmesi 14:45
F.Bahçe'nin Avrupa maçı ertelendi! F.Bahçe'nin Avrupa maçı ertelendi! 14:08
Flaş Dybala iddiası! G.Saray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak Flaş Dybala iddiası! G.Saray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak 14:00
Daha Eski
Ezeli rakiplerin Skriniar düellosunda flaş gelişme! Ezeli rakiplerin Skriniar düellosunda flaş gelişme! 13:45
FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım... FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım... 13:06
Datro Fofana ameliyat oldu Datro Fofana ameliyat oldu 13:04
Banza Onuachu'yu solladı! Aynı dönemde... Banza Onuachu'yu solladı! Aynı dönemde... 13:03
Anadolu Efes Partizan'ı ağırlıyor Anadolu Efes Partizan'ı ağırlıyor 13:01
Berke Özer Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Berke Özer Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 12:38