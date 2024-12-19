Jose Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. RAMS Başakşehir maçında birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde stoper hattında hangi isimlerin oynayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın cuma günü oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler. İki futbolcu, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
İSMAİL YÜKSEK 'DALYA' DİYECEK
Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek. RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.
FORMA DJIKU-ÇAĞLAR İKİLİSİNİN
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek. Samet Akaydin'i tepkilerden korumak için kadroya almayı düşünmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Çağlar Söyüncü ikilisine şans verecek. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de maç kadrosunda yer alacak.
İşte Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...
İRFAN CAN
OSAYI
ÇAĞLAR
DJIKU
KOSTIC
AMRABAT
FRED
SZYMANSKI
MAXIMIN
TADIC
DZEKO
DİĞER