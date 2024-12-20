  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun önceliği stoper transferi: İşte listedeki 3 aday!

Mourinho'nun önceliği stoper transferi: İşte listedeki 3 aday!

Son dakika FB transfer haberi| Mourinho'nun stopere takviye talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin hedefleri belli oldu: Roma'dan Hermoso, Al-Nassr'dan Laporte ve Al-Ahli'den Merih... Bu üç isimden biri, ocak ayında sarı-lacivertlilere katılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

STOPERE 3 ADAY

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Teknik direktor Jose Mourinho'nun stoper istemesinin ardından önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertliler, üç isim üzerine yoğunlaştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

Roma'dan Hermoso, Al-Nassr'dan Aymeric Laporte ve Al-Ahli'den milli yıldız Merih Demiral...

Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

MOURINHO'DAN ONAY

Jose Mourinho'nun üç isme de onay verdiği bunun ardından bu oyuncularla ve kulupleriyle gorüşmelere başlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

BRANCO VE ILICALI MESAİDE

Jose Mourinho'nun istediği ilk isim ise sezon başında da görüşülen ancak anlaşılamayan Hermoso... Roma'nın devre arasında yollarını ayırmak istediği tecrübeli stoper icin sportif direktor Mario Branco, önümüzdeki günlerde Roma'yla masaya oturacak.

Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

Laporte ve Merih icin ise gorüşmeleri asbaşkan Acun Ilıcalı yürütecek.

Fenerbahçe'de stoper bölgesine 3 aday!

Ilıcalı'nın da birkaç gun icerisinde Suudi Arabistan'a gideceği ve burada hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Dybala'nın opsiyonu ortaya çıktı
Cimbom'a Gürcü forvet!
DİĞER
Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!
FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'ya bilgi sızdıran köstebek nasıl yakalandı? Üst düzey isim operasyonu ilk kez anlattı
F.Bahçe'de şok Saint-Maximin iddiası!
Okan Buruk'tan Dybala açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:16
Livakovic'ten sakatlık açıklaması! Livakovic'ten sakatlık açıklaması! 01:15
Göztepe rahat kazandı! Göztepe rahat kazandı! 01:15
Okan Buruk'tan Dybala açıklaması! Okan Buruk'tan Dybala açıklaması! 01:15
Dzeko'ya kafa atan Ba'nın cezası açıklandı! Dzeko'ya kafa atan Ba'nın cezası açıklandı! 01:15
Adalı ile Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır! Adalı ile Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır! 01:15
Daha Eski
10 gollü maçta kazanan Çorum FK 10 gollü maçta kazanan Çorum FK 01:15
Kasımpaşa gruplara kaldı! Kasımpaşa gruplara kaldı! 01:15
Güneş'ten Barış Alper ve Muslera açıklaması! Güneş'ten Barış Alper ve Muslera açıklaması! 01:15
G.Saray'dan Boey açıklaması G.Saray'dan Boey açıklaması 01:15
Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i Mourinho'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i 01:15
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı? F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı? 01:15