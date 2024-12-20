Mourinho'nun önceliği stoper transferi: İşte listedeki 3 aday!

STOPERE 3 ADAY Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Teknik direktor Jose Mourinho'nun stoper istemesinin ardından önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertliler, üç isim üzerine yoğunlaştı.

MOURINHO'DAN ONAY Jose Mourinho'nun üç isme de onay verdiği bunun ardından bu oyuncularla ve kulupleriyle gorüşmelere başlandığı öğrenildi.