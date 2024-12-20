Mourinho'nun önceliği stoper transferi: İşte listedeki 3 aday!
Son dakika FB transfer haberi| Mourinho'nun stopere takviye talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin hedefleri belli oldu: Roma'dan Hermoso, Al-Nassr'dan Laporte ve Al-Ahli'den Merih... Bu üç isimden biri, ocak ayında sarı-lacivertlilere katılacak.
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BRANCO VE ILICALI MESAİDE
Jose Mourinho'nun istediği ilk isim ise sezon başında da görüşülen ancak anlaşılamayan Hermoso... Roma'nın devre arasında yollarını ayırmak istediği tecrübeli stoper icin sportif direktor Mario Branco, önümüzdeki günlerde Roma'yla masaya oturacak.
Laporte ve Merih icin ise gorüşmeleri asbaşkan Acun Ilıcalı yürütecek.
Ilıcalı'nın da birkaç gun icerisinde Suudi Arabistan'a gideceği ve burada hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle bir araya geleceği belirtildi.
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