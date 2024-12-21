Tamamen hayal ürünü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklama üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zaruri olmuştur. İlgili açıklamada benimle olduğunu iddia ettiği bir diyalogdan bahseden; 'Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım.

5 KEZ DAVET ETTİM

Kendisi kabul etmedi.' diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür. Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz 'canlı yayında karşılıklı görüşme' teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir. Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum. Bu konuda geçmiş örneklerde olduğu gibi yine geri adım atılmamasını temenni ediyorum."