İrfan Can müjdesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat da çalışmalara başladı. Başakşehir maçında sakatlanan kaleci Livakovic'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından İrfan Can'ın takıma katılması teknik heyeti sevindirdi. Sarı- lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.