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Haberler Fenerbahçe İrfan Can müjdesi

İrfan Can müjdesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat da çalışmalara başladı. Başakşehir maçında sakatlanan kaleci Livakovic'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından İrfan Can'ın takıma katılması teknik heyeti sevindirdi. Sarı- lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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İrfan Can müjdesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat da çalışmalara başladı. Başakşehir maçında sakatlanan kaleci Livakovic'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından İrfan Can'ın takıma katılması teknik heyeti sevindirdi. Sarı- lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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