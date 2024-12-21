Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kanarya'da alınan sonuç ve oynanan futbolun ardından Teknik Direktör Jose Mourinho taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekerken ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de oynanan futbol ve alınan skorun ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarını üzerine çekti. Son olarak ortaya çıkan o istatistik gündem oldu.
Kanarya'da geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı.
Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplama başarısı elde etmişti.
Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.
Diğer yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.
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