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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kanarya'da alınan sonuç ve oynanan futbolun ardından Teknik Direktör Jose Mourinho taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekerken ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 11:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Sarı-lacivertliler bu zorlu maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Kanarya bu maçın ardından ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde büyük bir yara aldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de oynanan futbol ve alınan skorun ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarını üzerine çekti. Son olarak ortaya çıkan o istatistik gündem oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Kanarya'da geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplama başarısı elde etmişti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho pişmanlığı! Meğer İsmail Kartal...

Diğer yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

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