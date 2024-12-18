Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Livakovic'in sakatlığı sonrası kalede kimin olacağı merak konusu oldu. Başakşehir maçında Hırvat kalecinin sakatlığı sonrası oyuna sonradan dahil olan Ertuğrul'un performansı beklenen etkiyi gösteremezken İrfan Can'ın da sakatlık durumu Mourinho'yu düşündürüyor. İşte Portekizli hocanın sürpriz kararı... FB SPOR HABERLERİ
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Bir süredir sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan İrfan Can Eğribayat'ın iyileştiği ve ve bugün takımla antrenmana çıkacağı müjdesi, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin elini rahatlatı.
Eyüp karşısında, maç gününe kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede İrfan Can Eğribayat olacak.
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