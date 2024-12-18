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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Livakovic'in sakatlığı sonrası kalede kimin olacağı merak konusu oldu. Başakşehir maçında Hırvat kalecinin sakatlığı sonrası oyuna sonradan dahil olan Ertuğrul'un performansı beklenen etkiyi gösteremezken İrfan Can'ın da sakatlık durumu Mourinho'yu düşündürüyor. İşte Portekizli hocanın sürpriz kararı... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:22
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Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin kaleye geçerken sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat cuma günü eldivenleri devralacak.

Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic, 33. dakikada yerini 21 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Çetin'e bırakmış, böylece gözler Fenerbahçe'nin cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşısında kaleyi kimin koruyacağına çevrilmişti.

Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Hürriyet'te yar alan habere göre F.Bahçe'de sakatlığı atlatarak bugün antrenmana çıkacak olan İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in yokluğunda, Eyüpspor karşısında kaleyi koruyacak.

Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Bir süredir sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan İrfan Can Eğribayat'ın iyileştiği ve ve bugün takımla antrenmana çıkacağı müjdesi, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin elini rahatlatı.

Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar...

Eyüp karşısında, maç gününe kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede İrfan Can Eğribayat olacak.

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