TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Al-Nassr'la bu hafta içinde yeniden bir araya gelecek. Suudi ekibinin ocak ayında takımdan göndermek istediği sambacı için anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayına kadar bu transferi noktalamayı planlıyor.