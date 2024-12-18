TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayına kadar bu transferi noktalamayı planlıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Haberde; Al-Nassr'ın Talisca'yı gönderip, 10 numara ya da forvet yedekleyecek bir ismi kadroya katmak istediğini vurgulayan Galetti, Fenerbahçe'nin de bu transferde ısrarcı olduğunu ve transferi bitirmek istediğinin altını çizdi.
Al-Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan Anderson Talisca, bu sezon 19 maça çıkıp 8 gollük skor katkısı verdi.
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