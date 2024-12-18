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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayına kadar bu transferi noktalamayı planlıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer harekatı hız kazandı. İlk hedef; Anderson Talisca...

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Al-Nassr'la bu hafta içinde yeniden bir araya gelecek. Suudi ekibinin ocak ayında takımdan göndermek istediği sambacı için anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayına kadar bu transferi noktalamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

SATIP FORVET ALACAKLAR

Sarı-lacivertlilerin Talisca transferiyle ilgili, gazeteci Rudy Galetti de dikkat çeken bir haber paylaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Haberde; Al-Nassr'ın Talisca'yı gönderip, 10 numara ya da forvet yedekleyecek bir ismi kadroya katmak istediğini vurgulayan Galetti, Fenerbahçe'nin de bu transferde ısrarcı olduğunu ve transferi bitirmek istediğinin altını çizdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim düğmeye bastı

Al-Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan Anderson Talisca, bu sezon 19 maça çıkıp 8 gollük skor katkısı verdi.

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