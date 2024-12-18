  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve düşen performanslar, devre arası transferleri ile çözülmek üzere masaya yatırıldı. Sarı lacivertliler stoper pozisyonunda oynaması üzere milli futbolcu Merih Demiral ile temas halindeydi. İşte transferde son durum... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Fenerbahçe, liderlik takibini sürdürürken Rodrigo Becao'nun sakatlığı ve Samet Akaydın'ın performansındaki düşüş sebebi ile sıkıntılı günler yaşıyor.

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Sarı lacivertliler, yapacakları stoper transferleri ile sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Bu bağlamda listedeki isimlerden birisi Merih Demiral'dı.

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Al-Ahli takımında forma giyen milli futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyordu.

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde transferin yaza kaldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli

Merih'in aldığı yıllık 10 milyon Euro maaş, Ocak ayı transferini zora sokuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan 09:36
Bucaspor - Göztepe maçı detayları! Bucaspor - Göztepe maçı detayları! 09:29
Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! 09:28
24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 09:26
Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... 09:21
F.Bahçe'de flaş Merih gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Merih gelişmesi! 09:21
Daha Eski
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı detayları! Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı detayları! 09:17
Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı detayları! Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı detayları! 08:55
İskenderunspor - Hatayspor maçı detayları! İskenderunspor - Hatayspor maçı detayları! 08:51
Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba 08:11
Hedef 2'de 2 Hedef 2'de 2 02:07
Konyaspor uzatmada Umut’la güldü Konyaspor uzatmada Umut’la güldü 02:05