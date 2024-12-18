Fenerbahçe'de flaş Merih Demiral gelişmesi! Transfere maaş engeli
Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve düşen performanslar, devre arası transferleri ile çözülmek üzere masaya yatırıldı. Sarı lacivertliler stoper pozisyonunda oynaması üzere milli futbolcu Merih Demiral ile temas halindeydi. İşte transferde son durum... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Al-Ahli takımında forma giyen milli futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyordu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde transferin yaza kaldığı açıklandı.
Merih'in aldığı yıllık 10 milyon Euro maaş, Ocak ayı transferini zora sokuyor.
Ayrıca oyuncunun Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sonlanıyor.
DİĞER