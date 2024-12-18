TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Brezilya basını, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon sonuna kadar takımda kalması beklenen tecrübeli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın, sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemediler.
Livakovic ve Oğuz'un sağ arka adalesinde yırtık ve kanama Becao'nun ise sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği belirtildi.
Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sezonu kapatan Rodrigo Becao, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyordu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
CRUZEIRO TALİP OLDU AMA...
Brezilya basını, Cruzeiro'nun Rodrigo Becao ile temas kurduğunu ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini yazdı.
Ancak Becao'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatması sonrası transferin zora girdiği aktarıldı.
28 yaşındaki futbolcunun adı Atalanta ile de anılıyordu.
Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
Brezilyalı stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Becao'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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