  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Brezilya basını, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon sonuna kadar takımda kalması beklenen tecrübeli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından RAMS Başakşehir'i devirerek zirve takibini sürdüren Kanarya, 3 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın, sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemediler.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Livakovic ve Oğuz'un sağ arka adalesinde yırtık ve kanama Becao'nun ise sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sezonu kapatan Rodrigo Becao, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyordu.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

CRUZEIRO TALİP OLDU AMA...

Brezilya basını, Cruzeiro'nun Rodrigo Becao ile temas kurduğunu ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Ancak Becao'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatması sonrası transferin zora girdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

28 yaşındaki futbolcunun adı Atalanta ile de anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım...

Brezilyalı stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım... Becao'da bilinmeyen gerçek! Sakatlanmasaydı gideceği takım... 11:40
Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler... Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler... 11:30
Takım arkadaşlarından Dybala'ya: G.Saray'a gitme Takım arkadaşlarından Dybala'ya: G.Saray'a gitme 11:18
F.Bahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber! Medina... F.Bahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber! Medina... 10:34
Ziyech G.Saray'a veda ediyor! Yeni takımı... Ziyech G.Saray'a veda ediyor! Yeni takımı... 10:24
Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde... Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde... 10:02
Daha Eski
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı detayları! Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı detayları! 09:51
G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan 09:36
Bucaspor - Göztepe maçı detayları! Bucaspor - Göztepe maçı detayları! 09:29
Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! 09:28
24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 09:26
Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... 09:21