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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı ve 2-0'lık skorla mağlup olduğu Athletic Bilbao maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede yaptığı hata nedeniyle gündeme oturan Samet Akaydin ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 12:34
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Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Karşılaşmaya 5. dakikada Samet Akaydin'in savunmada yaptığı hata damga vurdu.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Futbolcu bu hatasının ardından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekmişti.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Son olarak oyuncu hakkında flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Hürriyet'in haberine göre bu mücadele öncesi sarı lacivertli yöneticilerle Jose Mourinho arasında takımın genel gidişatı hakkında bir toplantı yapıldı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Fenerbahçeli yöneticiler, Mourinho'nun verdiği bilgiler ışığında kendi yorumlarını aktarıyorlardı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Söz takımın savunma hattına gelince yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...

Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.

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