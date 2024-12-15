Fenerbahçe'de hayrete düşüren Samet Akaydin gerçeği! Meğer Jose Mourinho...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı ve 2-0'lık skorla mağlup olduğu Athletic Bilbao maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede yaptığı hata nedeniyle gündeme oturan Samet Akaydin ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
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Futbolcu bu hatasının ardından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekmişti.
Son olarak oyuncu hakkında flaş gerçek gün yüzüne çıktı.
Hürriyet'in haberine göre bu mücadele öncesi sarı lacivertli yöneticilerle Jose Mourinho arasında takımın genel gidişatı hakkında bir toplantı yapıldı.
Fenerbahçeli yöneticiler, Mourinho'nun verdiği bilgiler ışığında kendi yorumlarını aktarıyorlardı.
Söz takımın savunma hattına gelince yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi.
Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.
Ancak maç günü takımın 4. stoperi olarak görev yapan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de sahada yerini aldı.
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